بعد افتتاحه ليومين.. إغلاق معبر"أبو الزندين"بين مناطق الحكومة السورية والمعارضة

بعد الإعلان عن افتتاح معبر أبو الزندين بشكل تجريبي لمدة يومين، ومرور 4 سيارات محملة بالقمح باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية، هاجمت المعبر مجموعة من فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا، فحطمت المكان وأعادت إغلاق المعبر.

ويقع معبر أبو الزندين، غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث تسيطر فصائل معارضة مسلحة مدعومة من تركيا، ويربط المنطقة بمناطق سيطرة الحكومة السورية بالقرب من قرية الشماوية.

وأوردت صفحات وحسابات سورية معارضة شهادات من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، تفيد بأن مجموعة من العسكريين، تجمعوا عند دوار "السنتر" وسط مدينة الباب، ثم اتجهوا إلى معبر أبو الزندين ليغلقوه بعد الإعلان عن افتتاحه.

ويأتي افتتاح معبر أبو الزندين، بعد تفاهمات روسية تركية، يتوقع أن تطال معابر أخرى، لكن عدم القدرة على ضبط الفصائل المسلحة التابعة لتركيا، قد يتسبب ببعض التأخير، وفقا لبعض التقارير.