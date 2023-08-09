الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية
نفذت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات مع فلسطينيين.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية فجر اليوم، وداهمت عشرات المنازل، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد تفتيشها، وفق مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر أن الاقتحامات والمداهمات طالت بلدة بدو شمال القدس، وبلدة حجة في مدينة قلقيلية وبلدتي بيت أمر وصوريف، في الخليل، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 فلسطينيين خلال المداهمات.
وفي القدس، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا، لم تُعرف هويته، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أثناء محاولته المرور من حاجز قلنديا.