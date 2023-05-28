السودان.. مناوي يدعو سكان دارفور لحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم

دعا حاكم إقليم دارفور، مني مناوي، السودانيين في دارفور إلى "حمل السلاح" من أجل حماية أنفسهم وممتلكاتهم في ظل الفوضى التي تخلفها الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد.

وكتب مناوي، على حسابه على موقع تويتر الأحد: "أدعو مواطنينا الكرام جميعا، أهل دارفور شيبا وشبابا، نساء ورجالا، إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم".

وأوضح مناوي، أن "الاعتداءات على المواطنين تضاعفت وأن كثيرين لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين ويتعمدون تخريب المؤسسات القومية".

وتابع: "ونحن حركات الكفاح سنساندهم في جميع حالات الدفاع".

كان زعيم حركة تحرير السودان مناوي عُين في أيار/مايو 2021 حاكما لدارفور، وكان من بين الموقعين على اتفاق سلام تاريخي العام 2020 مع الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير العام 2019.