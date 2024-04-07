خلال لقائه رئيس المخابرات الأمريكية.. السيسي يحذر من المجاعة في غزة

حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في قطاع غزة.

وخلال استقباله رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، شدد السيسي على ضرورة تضافر الجهود الدولية من دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كافٍ.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي قال إن الاجتماع شهد توافقاً على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، محذّراً من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.