"تفاوض تحت النار".. هل يفضي لهدنة جديدة في غزة؟

وصف خبراء الحديث عن هدنة إنسانية جديدة مؤقتة في غزة لتبادل أسرى جديد بين حماس وإسرائيل بأنه تفاوض معقد تحت النار.

وقال الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني يحيى قاعود في حديث لـ "إرم نيوز"، إنه بحسب تصريحات وإفادة جميع الأطراف يجري التفاوض الآن لصفقات تبادل أسرى جدد.

وأضاف قاعود "حتى اشتراطات الأطراف تذاع على الإعلام، فحركة حماس تقول التبادل بعد وقف كامل لإطلاق النار، وإسرائيل تقبل بتبادل الأسرى ذوي المحكوميات العالية، لكن دون وقف العدوان وإنما تدَّعي أنها هدنة تضمن عملية تبادل الأسرى".

"دبلوماسية حرب"

وتابع "بالتالي نشهد دبلوماسية حرب ترعاها الولايات المتحدة ووفودها التي تزور إسرائيل والدول العربية الوسيطة".

وأردف: "في تقديري أنها "دبلوماسية حرب" لتحقيق نتائج جزئية، كمبادلة الأسرى وإدخال مساعدات إنسانية، فالولايات المتحدة تمنع إقرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي وتدعم إطلاق سراح الرهائن".

وأشار إلى أن "عمليات القتل والمجازر الإسرائيلية تأتي لإملاء شروطها والوصول إلى تفاهمات المبادلة، ولكن المقاومة أيضًا تبث فيديوهات للأسرى وتستمر بإطلاق الصواريخ، أي التفاوض تحت إطلاق النار، وقد يتوصل إلى هدنة لإطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى حركة حماس وفصائل المقاومة، وإدخال مساعدات وإطلاق سراح مجموعة من الأسرى الفلسطينيين ذوي المحكوميات العالية".

ولفت إلى أن "حركة حماس تعي بأن إسرائيل وقواتها تعاني من ضغط أهالي الأسرى ومظاهراتهم، وإذا ما تمت تنحية هذا العامل الضاغط دون توقف الحرب، فلن يمنع بعد ذلك إسرائيل من ارتكاب مجازر أوسع في قطاع غزة".

ضغوط أمريكية

من جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي والعلاقات الدولية منصور أبو كريم، إنه "لا يخفى على أحد ضغط الولايات المتحدة الحثيث تجاه عقد هدنة إنسانية مؤقتة تفضي إلى عمليات تبادل لإطلاق سراح أسرى بين إسرائيل وحركة حماس لا سيما مع قرب الدخول في معترك الانتخابات الأمريكية المرتقبة وفي ظل حالة التنافس الشديد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي".

وأضاف أبو كريم لـ"إرم نيوز": "بالإضافة إلى تلك العوامل ومع وجود محتجزين يحملون الجنسية الأمريكية يزيد الضغط على الإدارة الأمريكية الحالية للعمل بوتيرة متسارعة من أجل إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين في أقرب وقت ممكن".

وتابع "لكن تبقى هذه المساعي متوقفة حتى اللحظة لا سيما مع رفض حركة حماس إجراء أي صفقات تبادل دون وقف كامل لإطلاق النار وإصرار إسرائيل على الاستمرار في العملية العسكرية وإمكانية عقد هدنة إنسانية مؤقتة لعدة أيام فقط".