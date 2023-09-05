السفير السعودي الجديد يصل طهران

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن سفير المملكة الجديد لدى إيران، عبدالله بن سعود العنزي، وصل إلى العاصمة طهران من أجل مباشرة مهام عمله.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتفقت إيران والسعودية، في آذار/ مارس الماضي، بوساطة من الصين على إنهاء خلاف دبلوماسي، وإعادة العلاقات بينهما بعد قطعها العام 2016.

ونقلت الوكالة قول السفير لدى وصوله إلى طهران، اليوم: "توجيهات القيادة تؤكد أهمية تعزيز العلاقات، وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب".

وأضاف العنزي: "المملكة وإيران جاران، ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية، والموارد الطبيعية، والمزايا التي تساهم بتعزيز أوجه التنمية والرفاهية، والاستقرار والأمن، في المنطقة".

وأكد أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "تمثل خريطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قالت الإثنين، إن السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي سيتوجَّه إلى الرياض، حيث قدَّم لوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان تقريرًا عن البرامج المرتقبة للعلاقات الثنائية بين البلدين.