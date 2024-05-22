مصر ترد على مزاعم تغيير بنود هدنة غزة

نفت القاهرة اليوم ما تم تداوله من مزاعم عن تدخل المخابرات المصرية لتغيير بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى إنه "من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام إلى مصادر تطلق عليها "مطلعة" على المفاوضات الجارية بشأن التهدئة في غزة.

وأضاف المصدر "أتحدى إن كان بالإمكان نسب ما نُشر لمصادر أمريكية أو إسرائيلية" وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت تقارير إخبارية زعمت في وقت سابق اليوم، أنّ المخابرات المصرية "غيرت في صمت" بنود مقترح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر؛ ما أدى في النهاية إلى إحباط صفقة كان من الممكن أن تطلق سراح الرهائن الإسرائيليين وفلسطينيين من سجون إسرائيل، وتحدد مسارًا لإنهاء القتال مؤقتًا في غزة.