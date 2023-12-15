"مدينة الخيام".. هل تدفع الأزمة الإنسانية في رفح الفلسطينيين نحو سيناء؟

يعيش نحو مليون فلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، في أوضاع إنسانية صعبة بعد أن دفعهم الجيش الإسرائيلي للنزوح قسرًا من مناطق متفرقة في قطاع غزة إلى المدينة الصغيرة التي كان يسكنها أقل من 280 ألفًا، قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وتحوّلت رفح إلى "مدينة خيام"، بحسب ما وصفها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، بعد أن اكتظت المدارس ومراكز الإيواء والمرافق العامة بالنازحين من مختلف مناطق القطاع.

وتزيد الظروف المأساوية للفلسطينيين هناك من مخاطر حدوث عمليات نزوح جماعية تجاه الحدود المصرية، وهو الأمر الذي ارتفعت وتيرة التحذيرات منه فلسطينيًّا وعربيّّا.

خط أحمر

ويقول الخبير الأمني المصري اللواء محمد عبدالواحد، إن "نزوح نحو مليون شخص في مدينة رفح الفلسطينية أمر يصعب جدًا تحمله؛ لأن المدينة لا يمكن أن تستوعب كل هذه الخيام خاصة مع دخول موسم الشتاء وتفاقم الحالة الإنسانية".