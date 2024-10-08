طلب "الإخلاء فوراً".. الجيش الإسرائيلي يقصف جباليا جواً وبراً

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سكان مخيم جباليا بضرورة "الإخلاء الفوري" لمنازلهم ومغادرة مناطقهم على الفور قبيل البدء بتنفيذ عملية قوية في جباليا شمالي قطاع غزة.

وشدّد الجيش الإسرائيلي، في بيان، على أن "قوات الفرقة 162 ستعمل في تلك المنطقة بقوة جوًّا وبرًّا"، مكرراً دعوته للسكان بإخلاء المنطقة فورًا والانتقال جنوبًا".

ودعا الجيش السكان "للخروج من المنطقة والتحرك عبر شارع الترنس إلى شارع صلاح الدين فقط والانتقال جنوبًا"، وحذّر النازحين بقوله إن "التحرك جنوبًا في محور آخر قد يعرضكم للخطر".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل أيام أن قواته استكملت تطويق منطقة جباليا استعداداً لبدء عملية اجتياح بري واسعة، في تكرار لما حدث قبل عدة أشهر في منتصف الحرب.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه "خلال اليوم الأخير، قامت طائرات سلاح الجو والمقاتلات بقصف أكثر من 70 هدفًا إرهابيًا في قطاع غزة".