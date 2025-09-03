الرئيس الصيني يستقبل بوتين وكيم قبل انطلاق عرض عسكري ضخم

العالم العربي

كاتس: سلوك حماس في غزة يشبه قيادة الحوثيين في اليمن

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 12:23 ص

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، إن "بقايا قيادة الحوثيين" تفر من صنعاء في اليمن.

وأضاف وزير الدفاع "مثل جميع زعماء الإرهاب الإسلامي المتطرف، فإنهم يهتمون بأنفسهم ويتخلون عن السكان".

وأضاف كاتس أن هذه هي الطريقة التي يتصرف بها قادة حماس في غزة و"في الفنادق الفاخرة "، و"هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الحوثيون في اليمن".

أعلن الحوثيون، مؤخرًا، مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في الحكومة المشكلة من قبلهم مع عدد من الوزراء في الغارات الإسرائيلية على  صنعاء يوم الخميس الماضي.

وكان قد اتخذ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إجراءات "خاصة واستثنائية" لحماية كبار المسؤولين الحكوميين، وذلك على خلفية تهديد من ميليشيا الحوثي بالانتقام إثر اغتيال رئيس وزراء الحكومة المشكلة من قبلهم أحمد الرهوي.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن  الشاباك عزز بشكل ملحوظ إجراءاته الأمنية لحماية كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  ووزير الدفاع إسرائيل كاتس.

