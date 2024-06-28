"اقتصادية وأمنية ودعائية".. أهداف الحوثي من إعادة فتح الطرقات باليمن

صلاح قعشة

في تغير لافت لمواقفها، أعلنت ميليشيا الحوثي عن فتح طرق مغلقة من جانبها في عدد من المحافظات اليمنية، واستعدادها لفتح الطرق الرئيسة لمدينة تعز الواقعة تحت الحصار، الأمر الذي أحاله محللون لأهداف خاصة اقتصادية وأمنية ودعائية من وراء ذلك.

وقال رئيس مركز مسارات للإستراتيجيات والإعلام باسم فضل الشعبي، إن "الحوثي لديه هدف من فتح الطرق خاصة بعد قرارات البنك المركزي في عدن، فيما يتعلق بنقل البنوك إلى عدن، وإلغاء النسخة القديمة من العملة اليمنية".

وأضاف الشعبي لـ"إرم نيوز"، أن "الحوثي فتح هذه الطرق لأسباب اقتصادية، حيث شعر بحصار شديد جدًا وبدأ في فتح طريق تعز، بحيث يكون له امتداد اقتصادي إلى المدين، في حال تم إلغاء النسخة القديمة من العملة التي يعتمدها الحوثي حاليًا".

وتابع: "من الناحية الأمنية فهي مهمة جدًا، حيث يجب على أبناء تعز الانتباة جيدًا من أن يكون فتح الطريق فخ لتسريب مسلحين بلباس مدني إلى المدينة للسيطرة عليها، ومن ثم إسقاطها، فلايمكن الوثوق بالحوثيين إطلاقًا".