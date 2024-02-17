"مأساة".. فلسطينية تروي تفاصيل مروّعة عن مقتل شقيقها

تروي الفلسطينية منى الشوبكي تفاصيل مروّعة عن حادثة مقتل شقيقها وابن عمها في قصف إسرائيلي شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وتقول: "خرج شقيقي وابن عمي صباح يوم الإثنين الماضي للبحث عن أي طعام يمكن أن يسد جوعنا وجوع الأطفال في المنزل، حيث نفذت المواد الغذائية تمامًا ولم يعد هناك شيئًا صالحًا للأكل".

وفي حديثها لـ"إرم نيوز"، أضافت الشوبكي: "أخبرونا أنهم سيتوجهون إلى مناطق زراعية شرق الشجاعية للبحث عن بعض الخضروات أو الثمار الصالحة للأكل أو الطهي، وانطلقا في تمام الساعة السادسة صباحًا".

وتابعت: "مرّت ساعات ونحن في انتظار رجوع شقيقي وابن عمي إلى البيت، حيث كنّا ننتظرهما بفارغ الصبر، لا سيما بعد أن علم باقي أفراد العائلة بأنهم ذهبوا للحصول على بعض الطعام".