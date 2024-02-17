"مأساة".. فلسطينية تروي تفاصيل مروّعة عن مقتل شقيقها
تروي الفلسطينية منى الشوبكي تفاصيل مروّعة عن حادثة مقتل شقيقها وابن عمها في قصف إسرائيلي شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وتقول: "خرج شقيقي وابن عمي صباح يوم الإثنين الماضي للبحث عن أي طعام يمكن أن يسد جوعنا وجوع الأطفال في المنزل، حيث نفذت المواد الغذائية تمامًا ولم يعد هناك شيئًا صالحًا للأكل".
وفي حديثها لـ"إرم نيوز"، أضافت الشوبكي: "أخبرونا أنهم سيتوجهون إلى مناطق زراعية شرق الشجاعية للبحث عن بعض الخضروات أو الثمار الصالحة للأكل أو الطهي، وانطلقا في تمام الساعة السادسة صباحًا".
وتابعت: "مرّت ساعات ونحن في انتظار رجوع شقيقي وابن عمي إلى البيت، حيث كنّا ننتظرهما بفارغ الصبر، لا سيما بعد أن علم باقي أفراد العائلة بأنهم ذهبوا للحصول على بعض الطعام".
وزادت، "بعد حوالي 9 ساعات تقريبًا من خروجهما، طرق أحد الأشخاص باب البيت بطريقة مستفزة وبدون توقف، للحظة دق قلبي بشكل سريع جدًا وارتفع هرمون الخوف بطريقة رهيبة وبقيت أناظر من بعيد من يقف خلف الباب، فتح شقيقي باب البيت وشاهدته يتحدث مع أحد الأشخاص، شعرت بأن هناك شيئًا سيئًا قد حدث".
وأكملت الشوبكي: "على الفور سألت شقيقي عندما عاد ماذا يريد، فأخبرني بأنه كان برفقة شقيقي الآخر وابن عمي قبل ساعة من الآن شرق الشجاعية، وقامت المدفعية الإسرائيلية بقصف عدد من الشبّان المتواجدين هناك، ومع شدة القصف لم يستطع الوصول إليهم".
ولفتت، "بدأ جسمي بالارتجاف ويداي بالارتعاش، وأصبحت أتخيل أشياء سيئة تؤكدها عدم رجوعهما إلى البيت حتى اللحظة، وقرر أخي الذهاب إلى هناك فأخبرته بأنني سأذهب معه، حاول منعي ولكن دون جدوى، وبالفعل انطلقنا إلى المكان، ومع وصولنا هناك كان القصف المدفعي كثيفا جدًا ولم نتمكن من التقدم ورجعنا بخفي حنين".
وزادت: "مرّت تلك الليلة كأنها سنة وأكثر ونحن نناشد الصليب الأحمر وطواقم الإسعاف بأن هناك أشخاص تعرضوا للقصف في منطقة "البرّية" شرق الشجاعية، ولكن دون أي رد".
وأضافت الشوبكي٬ "انطلقنا في صباح اليوم التالي إلى تلك المنطقة ووصلنا هناك في حوالي الساعة العاشرة صباحًا وبدأنا رحلة البحث الدامية، كان المشهد فظيعًا ومروّعا، حيث بدأنا رؤية جثث لمواطنين تعرضوا للقصف، وأصبحنا نتأكد من هوية القتلى بحثًا عن شقيقي وابن عمي ونواصل التقدم إلى الأمام، إلى أن رأينا الفاجعة التي أصابتني بنوبة هستيرية بالصراخ".
وقالت:"شاهدت بعض الكلاب تنهش لحم شقيقي المضرج بالدماء وبجانبه ابن عمي كان عبارة عن أشلاء، وازداد صراخي والتقطت عصا وأصبحت أركض خلف الكلاب وآخذ منهم أشلاءهم".
انقطع صوتها قليلًا وبدأت البكاء وقالت: "لا أعتقد أن هناك أقسى من هذا المشهد، أن ترى الكلاب تنهش جثة شقيقك في العراء، والأصعب من ذلك أنه كان متوجهًا ليجلب لنا الطعام فأصبح هو الطعام".
وختمت: "كفى كل هذا الدمار والخراب، كفى كل هذا القتل والتشريد والتجويع.. لقد خرج شقيقي وابن عمي وقتلا أثناء بحثهما عن أي شيء صالح للأكل، لم يعد هناك طاقة للتحمل، أوقفوا الحرب يكفي".