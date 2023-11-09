جنرال إسرائيلي يحذّر من خطأ فادح للجيش في قطاع غزة

الموقع حاول معرفة إذا ما كانت تقديرات "بريك" تغيّرت عقب بدء الغزو البري وما قال إنه "نجاح نسبي" يتحقق في الميدان، ونقل عنه القول، إن الجيش الإسرائيلي "لم يُحدِّث منذ سنوات طويلة خطط إعادة احتلال قطاع غزة ولم يخطط لحرب حقيقية هناك".

وعلَّل ذلك بأن التقديرات التي كانت سائدة هي أنه لا حاجة لتحديث الخطط؛ لأن الأمر لن يحدث إطلاقًا، مضيفًا: "حين فُرِضت علينا الحرب، كان على الجيش أن يُسارع إلى وضع خطط فورية، وهنا تكمن المشكلة، فقد أراد الجيش دخول غزة بإصرار كبير لكن بفرص نجاح منخفضة، وهو أمر يعني خسائر فادحة".

خطأ فادح

وذكر "بريك" أن الجيش الإسرائيلي "يحاصر غزة من جميع الاتجاهات حاليًّا، ويخنقها بشكل كامل، ما يعني أنه بدأ يعمل في الاتجاه الصحيح" من وجهة نظره، لكنه استطرد: "للأسف في الأيام الأخيرة هناك خطوات خاطئة يمكنها أن تسبب أضرارًا فادحة".