مخيم النصيرات على "فوهة بركان".. قصف كثيف واستنفار

بدأ الجيش الإسرائيلي الأربعاء، بعمليات تحرك واسعة للدبابات والآليات العسكرية، في مدينة الزهراء وبلدة المغراقة والأجزاء الشمالية لمخيم النصيرات فيما يعرف بالمخيم الجديد.

ولم تتوقف أصوات إطلاق القذائف والرصاص الحي، إلى جانب سماع أصوات توغل الآليات في المحاور الشمالية للمخيم، كما استهدفت المسيرات بشكل مباشر منازل المواطنين.

وذكر شهود عيان أن المسيرات الإسرائيلية من نوع "كواد كابتر" تطلق الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين يتم رصد أي تحرك لهم في محيط برج جولس ومسجد الرحمة وسط المخيم الجديد إلى الغرب من النصيرات.

وقال الشهود إن الأليات العسكرية والدبابات تتحرك بشكل شبه يومي انطلاقاً من محور نتساريم الواقع شمال مخيم النصيرات، مروراً بمدينة الزهراء والمغراقة وأبراج الأسرى، حيث تطلق نيران أسلحتها بشكل عشوائي، بهدف القيام بأعمال تمشيط مستمرة.