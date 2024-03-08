إسرائيل ترحب بالخطة الأمريكية بشأن "ميناء مؤقت" في غزة

قال مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن إسرائيل ترحب بخطة أمريكية لبناء "ميناء مؤقت" على ساحل غزة لتوصيل مساعدات إنسانية عن طريق البحر، وستنسق بشأن تطوير المشروع مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل "تدعم بالكامل" إنشاء مثل هذا المرفق.

يأتي ذلك، بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن سيعلن في خطابه عن حالة الاتحاد، أن الجيش الأمريكي سيبني ميناء لتلقي الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى للمدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.