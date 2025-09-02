وسط صدمة الحوثيين.. هل تغير ضربة صنعاء المعادلة بين إسرائيل وإيران؟

سلط الإعلام العبري الضوء على أجواء النشوة المغلفة بالضبابية التي تصعّب على المستويين السياسي والعسكري قراءة الموقف الحالي مع ميليشيا الحوثي بعد الضربة القوية التي تعرضت لها في صنعاء، وسط آمال بتغيير المعادلة مع إيران.

وأوضحت القناة الـ14 العبرية، في تقرير لها، أن "إسرائيل لا تعرف بعد ما إذا كان القضاء على القيادة الحوثية العليا سيؤدي إلى تغيير في سياسة إطلاق الصواريخ من اليمن، وما إذا كان اليمن يمتلك القدرة على إطلاق وابل كثيف من الصواريخ".

وأضافت أنه "علاوة على ذلك. يُطرح سؤال في المؤسسة الدفاعية عن كيفية الرد الإيراني، لافتة إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين يقولون إن كل شيء مطروح على الطاولة، وكل شيء ممكن".

وانعقد مجلس الوزراء السياسي والأمني "الكابينت"، مساء الأحد، ​​في مكانٍ لم يُكشف عنه، وذلك لتقييم ردّ الفعل الحوثي والإيراني على الاغتيال الدرامي الذي تعرضت له حكومة الحوثي.

نتنياهو قال عقب الاجتماع: "في ضربة قاتلة، قُضي على معظم حكومة الحوثيين وعلى مسؤولين كبار غيرهم من المستوى العسكري".

وأضاف: "نحن نفعل ما لم يفعله أحد قبلنا، وهذه ليست سوى بداية القضاء على كل القيادات الحوثية في صنعاء".

وتشير القناة العبرية إلى أن "تقييم الوضع هذا يأتي ضمن فهم أن القضاء على هذا المستوى من قيادة الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء نفسه، لن يمر مرور الكرام".

وأضافت أن "الحوثيين في حالة صدمة. لا يعرفون كيف يخففوا من وقع نتائج الضربة، وهناك تقديرات تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أكبر مما نُشر، سواء في إعلامنا أو إعلامهم".

ولفتت إلى أنه "الآن تثار التساؤلات: هل سيغير هذا المعادلة فيما يخص الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل؟ وهل يمكن لليمن الرد بما يتجاوز إطلاق صاروخ واحد أو طائرة صغيرة؟".

وأكملت: "بالنسبة للسؤال الأول، هذا حدث يغير الواقع جزئيًّا، لكنه لا يكفي وحده لمنع إطلاق الصواريخ مستقبلًا، يجب استهداف القدرات، وليس القيادة فقط. الآن هناك حاجة لضرب قدرات الإطلاق، وقدرات إعادة تأهيل وتعزيز الصواريخ التي يبدو أنها ما زالت تأتي من إيران".

ورأت القناة أنه "حتى اليوم، لم يتمكن الحوثيون من إطلاق دفعات صواريخ كبيرة نحو إسرائيل، وليس من الواضح ما إذا كانت تمتلك هذه القدرة أساسًا".

وأردفت: "أما السؤال عن إيران: هل ستعود بقوة؟ فحتى الآن، في إسرائيل لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال، لكن يتم الاستعداد لهذا السيناريو أيضًا. إيران ترغب بشدة في الرد على الضربة القاسية التي تلقتها من إسرائيل ومن أمريكا، لذا يجب أخذ احتمال أن تحاول تنفيذ هجمات تجاه إسرائيل بعين الاعتبار".

وختمت القناة بالقول: "المسؤولون في إسرائيل أكدوا هذا الصباح أن كل شيء على الطاولة، كل شيء ممكن. وإذا أرادت إيران أو الحوثيون اختبارنا مرة أخرى، فهم مرحب بهم أكثر من أي وقت مضى".