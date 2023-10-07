نتنياهو: الرد على هجوم حماس بعد تطهير غلاف غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي يحاول تطهير مناطق غلاف غزة من المناطق التي تسلل إليها المسلحون، ثم الرد على الهجوم المزدوج الضخم الذي نفذته كتائب القسام التابعة لحركة حماس فجر اليوم.
ودعا نتنياهو الإسرائيليين إلى "الصبر"، مشيرًا إلى أنهم "في حرب واسعة".
وأضاف نتنياهو عقب اجتماع للحكومة الإسرائيلية لبحث تداعيات الهجوم: "هدفنا هو جعل الأعداء يدفعون ثمنًا باهظًا".
وتابع: "إسرائيل ستعزز أمن الحدود لردع الآخرين من ارتكاب خطأ الانضمام إلى هذه الحرب".
ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن الهجوم الفلسطيني والذي أطلقت عليه كتائب القسام اسم "طوفان الأقصى"، أسفر حتى الآن عن مقتل 42 شخصًا، وإصابة 750 آخرين، إلى جانب أسر عدد غير محدود من الجنود والمستوطنين.