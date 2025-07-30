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العالم العربي

نتنياهو: أي دولة تريد مساعدة غزة "جواً" مرحّب بها

نتنياهو: أي دولة تريد مساعدة غزة "جواً" مرحّب بها
بنيامين نتنياهوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 4:10 م

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، دول العالم إلى المساعدة في "إسقاط المساعدات الإنسانية جواً على قطاع غزة"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت".

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وأفاد نتنياهو في تغريدة، نشرها باللغة الإنجليزية، عبر منصة "إكس": "حماس سرقت الطعام من شعبها، وتحرّكت إسرائيل. لقد أنزلنا المساعدات جوًا على سكان غزة، ودعونا دولًا أخرى للانضمام إلينا. وقد استجابت بعض الدول بالفعل. لقد ضمنّا أمن الأجواء، وأمن عمليات الإنزال الجوي، وضمِنا وصول الطعام، أي دولة ترغب حقًا في المساعدة مرحب بها للانضمام إلينا".

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وتعرضت إسرائيل لضغوط دولية شديدة مع تزايد عزلتها الدبلوماسية، مع انتشار الصور المروعة للمجاعة في غزة، التي حصدت العديد من الأرواح معظمهم من الأطفال.

وإثر ذلك، اضطُرت الحكومة الإسرائيلية لـ"تليين" موقفها المتشدد من إدخال المساعدات الإنسانية، وتعهدت بزيادتها، والسماح بإنزال المساعدات جواً على أهالي القطاع.

 

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