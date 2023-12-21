فيديو إرم.. حرب غزة تخيم على عيد الميلاد ورأس السنة في لبنان

وسط ظروف سياسية واقتصادية صعبة للغاية، يستعد اللبنانيون للاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية، مصممين على نشر الفرح والأمل.

وتسببت الأزمة الاقتصادية في ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية؛ ما يجعل من الصعب على الكثير من اللبنانيين تحمل تكاليف الاحتفالات.

يُضاف إلى هذه الأزمة الخانقة، الحرب في غزة وتداعياتها في جنوب لبنان، فضلاً عن تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في البلاد، واشتعال ملف النازحين من الجنوب إلى مناطق أكثر أماناً.

هنا حيث العديد من المدن والبلدات اللبنانية، تزدان شوارعها بالأضواء والزينة، وتُنظم الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية، وبصيص أمل بأن يعم السلام والأمان والمحبة في العالم أجمع.

من المؤكد أن عيدي الميلاد ورأس السنة في لبنان هذا العام لن يكونا كما الأعوام السابقة، ومن المؤكد أيضاً أن الشعب الذي تحدى الحروب على مدى عقود من الزمن، لن يبخل على نفسه بفسحة من الفرح والأمل.