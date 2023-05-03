أنباء عن تسليم عناصر من "عرين الأسود" أنفسهم للسلطة الفلسطينية

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر أمني فلسطيني، اليوم الأربعاء، أن أعضاء عديدين في مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة سلموا أنفسهم لجهاز الأمن الوطني الفلسطيني في محاولة لإنهاء ملف ملاحقتهم من قبل إسرائيل.

وبحسب الوكالة أكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن عدد من سلموا أنفسهم للجهاز بلغ 13 عنصرا، مشيرا إلى أنهم "قاموا بتسليم أنفسهم لحمايتهم ودمجهم ضمن المؤسسة الأمنية لإنهاء ملفهم عند الإسرائيليين وإنهاء ملاحقتهم".

وظهر اسم مجموعة "عرين الأسود" التي تضم عشرات المسلحين العام الماضي، وقتلت إسرائيل عددا منهم خلال عمليات عسكرية نفذتها في البلدة القديمة بمدينة نابلس التي تعتبر معقلا لهم وفي غيرها من المناطق.