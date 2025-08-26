بريطانيا توافق على استقبال طلاب من غزة

وافقت وزارة الداخلية البريطانية على ترتيبات خاصة لمجموعة من الطلاب من قطاع غزة للحصول على مقاعد دراسية ممولة بالكامل في جامعات بالمملكة المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسيخضع الطلاب لفحوصات بيومترية في بلد ثالث قبل السفر إلى المملكة المتحدة، وفقاً لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وسيتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توافق على مغادرة كل طالب من غزة.

وبعض الطلاب هم من الحاصلين على منحة تشيفنينج، التي تمنح للطلاب الدوليين لدراسة درجة الماجستير لمدة عام واحد في المملكة المتحدة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه تمت الموافقة على دعم حوالي 40 طالباً للقدوم إلى المملكة المتحدة.

وصرح مصدر في وزارة الداخلية: "لا تزال هذه مهمة معقدة وصعبة، لكن وزيرة الداخلية أوضحت لموظفيها أنها لا تريد أن تدخر أي جهد من أجل ضمان وجود ترتيبات تسمح لهذه المجموعة من الطلاب الموهوبين بشغل أماكنهم في الجامعات البريطانية في أقرب وقت ممكن".

وتعمل الحكومة أيضاً على إحضار الأطفال المرضى والمصابين من غزة إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج الطبي العاجل.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يقدر أن أكثر من 50 ألف طفل قد قتلوا أو أصيبوا في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.