ما فرص نجاح محادثات جدة في نزع فتيل حرب السودان؟

بعد دخول المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسبوعها الرابع، وافق الطرفان الدخول بمحادثات في جدة بالسعودية تنطلق السبت، بمبادرة أمريكية سعودية.

وقالت واشنطن والرياض، إن الجانبين المتحاربين في السودان سيجتمعان السبت، في مدينة جدة لإجراء محادثات وسط ضغوط دولية من أجل إنهاء الصراع الذي أودى بحياة المئات ودفع عشرات الآلاف من اللاجئين للفرار إلى الخارج.

وأعلن الجيش السوداني في بيان الجمعة، عن إرساله وفداً للتفاوض إلى جدة، وذلك في إطار المبادرة السعودية الأمريكية الهادفة إلى وقف العنف في السودان.

وقال الجيش في بيانه إنه "في إطار المبادرة السعودية الأمريكية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادر إلى مدينة جدة وفد القوات المسلحة لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها، بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية لمواطنينا في ظل الأوضاع الراهنة".

ويرى القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، عروة الصادق، محادثات جدة خطوة في الطريق الصحيح، قائلاً: "ظللنا ننادي بها منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، وإنه لا توجد حرب انتهت إلا بحوار بين المتقاتلين، وخاطبنا بذلك قيادة القوات المسلحة وقيادة الدعم السريع، والرأي العام والشركاء المحليين والدوليين".