ما فرص نجاح محادثات جدة في نزع فتيل حرب السودان؟
بعد دخول المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسبوعها الرابع، وافق الطرفان الدخول بمحادثات في جدة بالسعودية تنطلق السبت، بمبادرة أمريكية سعودية.
وقالت واشنطن والرياض، إن الجانبين المتحاربين في السودان سيجتمعان السبت، في مدينة جدة لإجراء محادثات وسط ضغوط دولية من أجل إنهاء الصراع الذي أودى بحياة المئات ودفع عشرات الآلاف من اللاجئين للفرار إلى الخارج.
وأعلن الجيش السوداني في بيان الجمعة، عن إرساله وفداً للتفاوض إلى جدة، وذلك في إطار المبادرة السعودية الأمريكية الهادفة إلى وقف العنف في السودان.
وقال الجيش في بيانه إنه "في إطار المبادرة السعودية الأمريكية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادر إلى مدينة جدة وفد القوات المسلحة لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها، بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية لمواطنينا في ظل الأوضاع الراهنة".
ويرى القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، عروة الصادق، محادثات جدة خطوة في الطريق الصحيح، قائلاً: "ظللنا ننادي بها منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، وإنه لا توجد حرب انتهت إلا بحوار بين المتقاتلين، وخاطبنا بذلك قيادة القوات المسلحة وقيادة الدعم السريع، والرأي العام والشركاء المحليين والدوليين".
وأضاف عروة لـ"إرم نيوز"، أن "الأمر استمر إلى أن تم الوصول إلى إقرار الهدنة الإنسانية وتجديدها عدة مرات رغم خروقاتها المتكررة، وخاطب اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي المكلف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للتدخل للعب دور الوساطة".
وأردف: "تمت الاستجابة وتم تطوير الأمر ليجد الدعم الأمريكي، وهذا يجعل منها مبادرة قوية قادرة على إلزام الطرفين بما يتم الاتفاق عليه وهو في المقام الأول جهد إنساني يحقق هدنة وفتح مسارات آمنة، ومراقبة من قبل لجنة إقليمية أفريقية عربية، تمكن عدداً من المؤسسات المحلية والدولية الوصول إلى المناطق المنكوبة، وفي حال إحراز تقدم ستمضي الأمور قدماً نحو الوصول إلى اتفاق شامل".
واندلع الصراع في 15 أبريل/ نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، وفرار مئات الآلاف من المدن خاصة العاصمة السودانية الخرطوم.
بارقة أمل
ورحب القيادي في قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي، خالد عمر يوسف، بمباحثات جدة ضمن المبادرة السعودية الأمريكية، داعياً إلى "تنسيق واسع بين المجهودات الإقليمية والدولية للمساعدة في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية".
مبدياً أمله في منشور على حسابه عبر "فيسبوك"، بأن "تتوصل هذه المباحثات لوقف كامل لإطلاق النار يمهد لحل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب السوداني ويحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها ويحقق السلام والحرية والعدالة والعيش الكريم لكل أبناء وبنات السودان.".
واتفق الجانبان المتقاتلان على أكثر من هدنة، لكن لم يتم الالتزام بأي منها بالكامل، واستمرت الضربات الجوية والاشتباكات المسلحة في العاصمة الخرطوم على مدار الأسابيع الماضية.
واعتبر المحلل السياسي يوسف سراج الدين، أن "دخول المبادرة الأمريكية السعودية، حيز التنفيذ بوصول وفدي طرفي الحرب إلى جدة، مؤشر إيجابي واختراق أولي مهم لتشريح الأزمة على طاولة الوسطاء وفتحها أمام مراقبة دولية أوسع من جهود واشنطن والرياض".
وقال لـ "إرم نيوز"، إن "الإرادة الدولية تشكل عاملاً رئيساً في دفع المبادرة إلى الأمام، والشاهد أن كلا الطرفين يضعان كسب ثقة الوسطاء الدوليين قبل الخوض في تفاصيل الأزمة ومترتباتها الداخلية".
مضيفاً: "لا أعتقد أن المبادرة ستقفز بعيداً عن أجندتها الأولية في تحقيق وقف الاقتتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية بما يمهد الطريق لحل سلمي سياسي مستدام، والمباحثات ستشكل خطوة أولى لوقف الانهيار المتسارع في السودان".
ورأى أن "توصيف كيفية التفاوض بطريقة غير مباشرة عبر الوسطاء، لا يقلل من فرص إحرازها تقدماً باعتبار أن مجرد وصول الأطراف إلى مكان التفاوض دلالة على القبول بها مبدأ، والتحفظ عليها شكلاً، وأن الأوضاع على الصعيد العسكري والعملياتي لم تحمل جديداً في توازن القوى".
مشيراً إلى أن "مسألة الحسم لأي طرف باتت بعيدة المنال على الأقل لأكثر من الفترة المنقضية منذ اندلاع الحرب، ما يشير إلى حالة إنهاك تسربت للطرفين".
مشدداً على أن "العامل الإيجابي الآخر يأتي في مباركة ومساندة القوى المدنية والسياسية للمبادرة التي يؤكد أنها تمتلك أوراقاً مهمة بوصفها شريكاً رئيساً في معادلة الحكم المرتقبة".
وحسب القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، عبد العال مكين، فإن "مطالب الأحزاب السياسية واضحة منذ بداية المواجهة بين الطرفين، وقد تمثلت في الجلوس وإجراء حوار وضرورة الالتزام بالهدنة".
وقال مكين لـ"إرم نيوز" إن "المشهد السوداني معقد ويمكن أن يمضي إلى مآلات خطيرة، وإن قبول الجانب العسكري بالتفاوض خطوة متقدمة يمكن أن تقود إلى تناسي الكارثة الإنسانية التي حدثت في البلاد، وإن الحوار والتفاوض هو الحل الأفضل في هذه الظروف، لذلك يمكن أن تنجح محادثات جدة من أجل إيقاف الحرب".