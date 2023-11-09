على غرار الهولوكوست.. هل تتجه إسرائيل لتجريم إنكار السابع من أكتوبر؟

وذكرت الصحيفة أنه يتعين أن تتشكل إدارة أو كيان يكون المسؤول عن توثيق الحدث لصالح الأجيال القادمة، "لأنه بعد 20 عامًا يمكن أن نرى من ينكرون مذبحة سيمحت تُوراه"، على حد قولها.

ورأت أنه "بينما يدير الجيش الإسرائيلي الحرب، وتعمل منظمات المجتمع المدني على إعادة تأهيل مستوطنات الغلاف، ثمة حاجة إلى إدارة تتولى جمع كنز الذاكرة القومية".

وخلصت إلى أنه يتعين تأسيس إدارة لـ "تشكيل الذاكرة" تحسبًا للمستقبل، ووصفت مهمة تلك الإدارة بأنها ستكون "كبيرة ومعقدة".

وأضافت أن من بين المهمات التي يتعين أن تأخذها على عاتقها "اتخاذ قرار بشأن أي المشاهد في غلاف غزة يمكن أن تُحفظ ماديًا (ربما تحسبًا لنقلها إلى متحف مخصص)، وتشكيل فريق توثيق روايات المستوطنين، وجمع كل المعطيات التي عُثر عليها ميدانيا للتأكد أنها قابلة للحفظ".

كما سيكون على تلك الإدارة، وفق الصحيفة، "تحديد كيفية ترسيخ ذاكرة هذا الحدث داخل مجتمع المستوطنات في غلاف غزة، وجمع الروايات والذكريات من مناطق مختلفة مثل سديروت وأوفكيم، وغير ذلك دون الاكتفاء بالمستوطنات المحيطة بغزة".

ودعت الصحيفة للتوجه إلى الدوائر ذات الصلة بالملف، ممن تمتلك سلطة اتخاذ القرار، ومن ثم حثها على دراسة مدى رجاحة فكرة إرسال جميع طلاب الصفين الـ 11 والـ 12 (تتراوح أعمار طلاب هذه الصفوف بين 16 إلى 18 عامًا) من جميع أنحاء البلاد إلى الجنوب، لرؤية تلك المشاهد.