ظهور قيادي من داعش في دير الزور وسط غموض حول الموقف الرسمي

كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن ظهور أحد قادة تنظيم "داعش"، في مسقط رأسه "دير الزور"، بعد سنوات من الاعتقال، وسط تساؤلات حول الموقف الرسمي وكيفية إطلاق سراحه.

وقال المرصد إن المدعو سعيد حسين الغناش من قادة تنظيم "داعش" إنه عاد إلى مسقط رأسه في "دير الزور"، بعد سنوات من الاعتقال دون أن تتعرض له الجهات الأمنية في المنطقة.

وأشار المرصد إلى أن الغناش ينحدر من مدينة "الميادين" بريف "دير الزور" الشرقي، وقد عاد إليها خلال الأيام الماضية بعد سنوات من الاعتقال والإقامة في ريف "الحسكة"، وسط تساؤلات عن كيفية دخوله المدينة.

وأفاد المرصد بأن "الغناش خريج معهد الفنون الجميلة، وكان من أوائل المبايعين لتنظيم (جبهة النصرة) في بدايات ظهوره بسوريا، قبل أن ينشق مع المدعو (أبو الفداء التونسي) عن (النصرة) ويبايع تنظيم (داعش) مع بدايات سيطرته على مدينة الميادين عام 2014".

ووفقاً للمرصد، "لعب الغناش دوراً بارزاً داخل صفوف تنظيم (داعش)، وكان صاحب نفوذ واسع في المدينة، إلى أن تدرج في المناصب حتى أصبح أمير ديوان التعليم لولاية الخير التابعة للتنظيم".

وفي عام 2018، ألقت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) القبض على الغناش في ريف "الشدادي" بمحافظة "الحسكة"، قبل أن يتم الإفراج عنه عام 2021، حيث أقام في قرية "توينة" بريف "الحسكة" حتى عودته مؤخراً إلى "الميادين"، في وقت لا تزال أسباب السماح له بالعودة غير معروفة حتى اللحظة.