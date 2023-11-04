تجدد الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

تجددت الاشتباكات في جنوب لبنان، اليوم السبت، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لميليشيات حزب الله اللبناني ردًا على "محاولات" لإطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنّه قصف "خليّتين إرهابيتين" و"نقطة مراقبة" تابعة لميليشيات حزب الله ردًا على محاولات لإطلاق النار من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

كذلك، أشار الجيش إلى أنّه تصدّى لإطلاق قذائف هاون قادمة من لبنان باتجاه البلدات الإسرائيلية في "شمال إسرائيل"، موضحًا أنّها لم تتسبّب بأي إصابات.

في غضون ذلك، أعلنت ميليشيات حزب الله أنها استهدفت أجهزة "تجسس"في مستوطنة المطلة، وأسقطت منطادًا فوق مستوطنة مسكافعام في القطاع الشرقي، كما استهدفت موقع المالكية في القطاع الأوسط.

وفي القطاع الغربي قالت الميليشيات إنها قصفت موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة، بالإضافة لموقع جل العلام القريب من القانوقة.