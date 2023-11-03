سياسي تايلاندي: أجريت محادثات مباشرة مع حماس بشأن رهائن

ولم تؤكد الحكومة التايلاندية بعد إجراء محادثات مباشرة مع "حماس"، لكنها قالت إنها تسعى إلى تحرير الرهائن عبر قنوات مختلفة.

وقال وزير الخارجية بارنبري باهيدا نوكارا، اليوم الجمعة، إن تايلاند تتواصل مع إيران وحكومات أخرى في المنطقة يمكن أن تجري اتصالات مع حماس، ومن بينها قطر ومصر.

وأضاف بارنبري، الذي زار الشرق الأوسط، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن إيران قريبة من حماس، ووعدت بالمساعدة في المفاوضات.

هناك ما لا يقل عن 23 تايلانديًا بين أكثر من 240 شخصًا تم احتجازهم رهائن عندما هاجمت "حماس" إسرائيل، يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، في أكثر الأيام دموية في تاريخ إسرائيل الممتد منذ 75 عامًا.

ومن بين أكثر من 1400 شخص تقول إسرائيل إنهم قُتلوا في الهجوم، هناك 32 تايلانديًا على الأقل.

ويعمل نحو 30 ألف تايلاندي في إسرائيل، معظمهم في القطاع الزراعي، وأُعيد 7200 منهم إلى بلادهم منذ وقع الهجوم، وفقًا لوزارة الخارجية.