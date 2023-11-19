مسؤول أمريكي يحث إسرائيل على حماية المدنيين جنوب غزة
قال مسؤول في البيت الأبيض، الأحد، إن على إسرائيل عدم تنفيذ عمليات قتالية ضد حركة حماس جنوب قطاع غزة إلا بعد التفكير في سلامة المدنيين الفلسطينيين النازحين، ووضع ذلك في الاعتبار.
وأضاف نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينر في تصريحات لشبكة (سي.بي.إس)، أنه "في حالة تنفيذ إسرائيل عمليات قتالية على الأرجح، بعضها في الجنوب، فإننا نرى أن لها الحق في ذلك، ونعتقد أن عملياتها لا ينبغي أن تمضي قُدمًا حتى يُوضع هؤلاء الأشخاص، وهؤلاء المدنيون، في الاعتبار خلال التخطيط العسكري سننقل ذلك إليهم مباشرة، وننقله لهم مباشرة".
وحث فاينر إسرائيل على "استخلاص الدروس من عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وتوفير حماية أكبر للمدنيين من خلال تقليص منطقة القتال، وتحديد الأماكن التي يمكن للمدنيين اللجوء إليها".
وطالبت إسرائيل، السبت، المدنيين المقيمين في بعض المناطق في جنوب غزة بالانتقال إلى أماكن أخرى في الوقت الذي تستعد فيه لشن هجوم من الشمال، ويقول فلسطينيون إن الجنوب يتعرض لقصف إسرائيلي متكرر، مما يجعل الوعود الإسرائيلية بتوفير الأمن أمرًا سخيفًا.