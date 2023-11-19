مسؤول أمريكي يحث إسرائيل على حماية المدنيين جنوب غزة

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأحد، إن على إسرائيل عدم تنفيذ عمليات قتالية ضد حركة حماس جنوب قطاع غزة إلا بعد التفكير في سلامة المدنيين الفلسطينيين النازحين، ووضع ذلك في الاعتبار.

وأضاف نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينر في تصريحات لشبكة (سي.بي.إس)، أنه "في حالة تنفيذ إسرائيل عمليات قتالية على الأرجح، بعضها في الجنوب، فإننا نرى أن لها الحق في ذلك، ونعتقد أن عملياتها لا ينبغي أن تمضي قُدمًا حتى يُوضع هؤلاء الأشخاص، وهؤلاء المدنيون، في الاعتبار خلال التخطيط العسكري سننقل ذلك إليهم مباشرة، وننقله لهم مباشرة".