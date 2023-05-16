الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا

اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مخيّم عقبة جبر في مدينة أريحا من عدة محاور برفقة وحدة خاصة من عناصر "المستعربين"، بحجة البحث عن مطلوبين.

واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين، فيما أصيب شاب آخر بجروح جراء عملية الاقتحام التي أججت الأوضاع في المخيّم.