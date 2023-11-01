عشرات القتلى والجرحى في استهداف إسرائيلي جديد لجباليا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية جديدة اليوم استهدفت حي الفالوجا في مخيم جباليا شمال القطاع.

ويُعد هذا الاستهداف الثاني للمخيم خلال 24 ساعة، حيث قتل عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، في غارة جوية استهدفت مخيّم جباليا، في ضربة أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه نفّذها للقضاء على قيادي في حماس ضالع في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وكانت حماس أعلنت صباح اليوم مقتل سبع رهائن بينهم ثلاث يحملون جوازات سفر أجنبية في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا.