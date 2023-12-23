مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": حجم المساعدات غير كافٍ أمام حجم الكارثة

أكد مسؤول فلسطيني، اليوم السبت، أن حجم المساعدات الذي دخل عبر معبر رفح البري إلى غزة غير كافٍ أمام حجم الاحتياج المرعب الذي تعيشه المستشفيات والمؤسسات الطبية في القطاع.

وقال المسؤول الإعلامي للهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن المؤسسة تسلّمت 70 شاحنة مساعدات طبية، أمس الجمعة، من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأضاف النمس في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "نحاول تقسيم هذه المساعدات على المؤسسات الطبية جنوب وادي غزة لإمكانية مواصلة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى".

وأشار إلى أن "الأوضاع الصحية في مستشفيات جنوب غزة كارثية للغاية، فهي تعاني من نقص حادٍ في الوقود والمستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل الأقسام الحساسة مثل أقسام العناية المكثفة، وأقسام الجراحة، وغسيل الكلى".

وأوضح أن استمرار القصف الإسرائيلي، وازدياد أعداد الجرحى القادمين إلى المستشفيات في أوقات واحدة، يضعان الكادر الطبي تحت ضغط رهيب لا يمكن تحمله يصل إلى حد المفاضلة بين الجرحى في الدخول إلى غرف العمليات بين جرحى بجراح خطيرة، وجرحى بإصابات بالغة الخطورة.