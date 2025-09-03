رئيس الإمارات وولي العهد السعودي يبحثان التطورات الإقليمية

الوكالة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب مسألة تثير قلقا بالغا ويجب معالجتها
بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين، إلى جانب التطورات في المنطقة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن اللقاء الذي جرى في الرياض، بحث الجانبان فيه عددًا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين خاصة المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة تجاه تداعياتها الأمنية والإنسانية.
وأكد الجانبان في هذا السياق، أهمية العمل على ترسيخ أركان الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي من خلال إيجاد مسار واضح للسلام الدائم والشامل والعادل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.