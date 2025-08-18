بروبوتات متفجرة.. إسرائيل تكثف عمليات النسف شرق مدينة غزة (فيديو)

نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عمليات نسف مكثفة في المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة غزة، بعد إصداره أوامر إخلاء لسكانها قبيل قرار مرتقب باجتياح كامل لمدينة غزة، إذا فشلت مفاوضات التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف باستخدام 5 روبوتات متفجرة في حي الصبرة جنوب شرق مدينة غزة، وهو الحي الذي يدخله الجيش الإسرائيلي خلال اجتياحه لمدينة غزة بداية الحرب.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة في حي الزيتون في المنطقة ذاتها من مدينة غزة، في حين قصف بالقذائف المدفعية الحي الذي دمر أجزاء منه خلال الأيام السابقة.

وسبق أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان حي الزيتون ومناطق من حي الصبرة المجاور، بعد إلقائه منشورات ورقية دعا فيها السكان إلى التوجه لمنطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

وفي السياق، قتل 10 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة منذ فجر اليوم الاثنين، وبعد إطلاق النار على فلسطينيين حاولوا الوصول لمراكز توزيع المساعدات الإنسانية قرب حاجز "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة بعد قصف مقر تابع لمديرية التربية والتعليم يؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، كما قتل شخص في قصف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة في مخيم النصيرات إنه "استقبل 5 شهداء من بينهم سيدة، و28 إصابة جراء قصف الاحتلال لتجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة".