توجيه اتهامات لخمسة أشخاص بعد تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن

أعلنت شرطة مدينة لندن أنه تم توجيه اتهامات الأحد لخمسة أشخاص اعتقلوا خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة.

واعتقلت الشرطة تسعة أشخاص، اثنان منهم للاشتباه في اعتدائهما على رجال شرطة وسبعة بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن شخصين آخرين اعتقلا صباح الأحد للاشتباه في تحريضهما على الكراهية العنصرية بعد حادث وقع في ميدان ترافلغار مساء السبت.

ومن بين المتهمين الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 16 و51 عاما، اتُهم اثنان بارتكاب جرائم عنصرية خطيرة بينها رفع لافتة "تهديدية وعنصرية بطبيعتها".