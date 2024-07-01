بعد الشجاعية ورفح.. تساؤلات حول الأهداف الجديدة لحرب غزة

تقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أمام تحول مرتقب بالانتقال إلى "المرحلة الثالثة"، وسط تساؤلات عن الأهداف الجديدة لعمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

ويمثل حسم الجيش الإسرائيلي معركتي حي الشجاعية شرق غزة، ومدينة رفح جنوبي القطاع، مؤشرًا على بدء إسرائيل المرحلة الثالثة من الحرب التي ستكون في إطار العمليات العسكرية المكثفة.

حاليًا يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في ساحتي حي الشجاعية ورفح، ويتوقع أن ينهي عمليته العسكرية الواسعة في المنطقتين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الأمر الذي يدفعه للبحث عن أهداف جديدة للاستمرار في الحرب.

وأكدت تقارير عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُجري مباحثات مع قادة الجيش بشأن المرحلة الثالثة من الحرب في غزة، لافتة إلى أن نتنياهو يُجري تقييمًا للوضع، ويراقب الخطط المتعلقة باستكمال أهدافها.