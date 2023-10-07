أبرز الردود العربية على التطورات في غزة

دعت عدة دول عربية إسرائيل والفلسطينيين إلى ضبط النفس ووقف التصعيد، إثر تنفيذ حماس عملية خاطفة أسفرت عن مقتل وأسر عشرات الإسرائيليين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة الخارجية دعت، اليوم السبت، إلى "الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس" فيما يتعلق بالوضع المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية في بيان "تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك".

من جهتها قالت الخارجية القطرية إن إسرائيل وحدها هي المسؤولة عن التصعيد الجاري للعنف.

ودعت في بيان، الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عمان دعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضرورة حماية المدنيين.

كما قال البيان "على المجتمع الدولي والأطراف الدولية الداعمة لجهود استئناف عملية السلام التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي".