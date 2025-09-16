الخارجية القطرية: مفاوضات غزة لا تبدو واقعية الآن

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن المفاوضات بشأن غزة لا تبدو واقعية الآن؛ لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.

وأكد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهجوم الإسرائيلي ضد الدوحة والحرب على غزة.

ووجه الأنصاري رسالة لنتنياهو مفادها أن "خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر".

ووصل ماركو روبيو، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إلى قطر، في زيارة تهدف إلى حضّ الشريك الخليجي على الاستمرار في دور الوساطة بشأن غزة، بعد أسبوع من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مسؤولين في حركة حماس.

وتأتي زيارة روبيو غداة القمة العربية-الإسلامية الطارئة التي عقدت في الدوحة والتي دعت الدول إلى مراجعة العلاقات مع إسرائيل، عقب الغارات غير المسبوقة التي شنتها الدولة العبرية في قطر.

وانطلق روبيو إلى الدوحة قادمًا من إسرائيل التي شنّت ليلًا قصفًا عنيفًا على قطاع غزة، معربًا عن تشاؤمه إزاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه شدّد على أن قطر تبقى الدولة الوحيدة القادرة على المساعدة على إنهاء الحرب.