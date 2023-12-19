10 منظمات دولية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
دعت عشر منظمات غير حكومية دولية، الاثنين، إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار" في غزة؛ بسبب "الكارثة الإنسانية غير المسبوقة" في هذا القطاع، حيث تشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس.
وأكدت منظمات أوكسفام وأطباء بلا حدود وأطباء العالم والمنظمة الدولية للمعوقين والعمل ضد الجوع والطوارئ الدولية ومنظمة الإغاثة الإسلامية في فرنسا والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية واللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع والتنمية، أن "دعوتنا جماعية وعالمية لوقف إطلاق النار الآن".
وأضافت: "منذ الهجمات المأساوية التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر في إسرائيل نشهد حربا شاملة" في غزة، إذ أصبح حجم "الكارثة الإنسانية غير مسبوق".
وقال جويل فايلر، المدير العام لمنظمة أطباء العالم، إن الوضع الحالي "أسوأ" مما كان عليه في جميع النزاعات الأخيرة، بما في ذلك في سوريا أو اليمن.
وأكد أن "غزة كانت أصلا سجنا كبيرا. وقسم السجن إلى ثماني مناطق مكتظة بالسكان تتعرض للقصف"، مضيفا: "جميع فرقنا تعاني من الصدمة ولا تعرف أين تأكل أو تنام" مثل سائر سكان غزة.
"المكان الأخطر في العالم"
من جهته، أعلن أوليفييه روتو، المسؤول عن عمليات منظمة الطوارئ الدولية، أن غزة هي "بلا شك المكان الأخطر في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني"، علما أن هؤلاء أنفسهم "يتبعون منطق البقاء على قيد الحياة" مع "قلق متزايد" بسبب الجوع.
وأكد أن فرقه، الأسبوع الماضي، "بحثت طوال ست ساعات لإيجاد إحدى عشرة علبة فاصوليا".
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إسرائيل "باستخدام تجويع المدنيين كأداة حرب"، وهو ما تنفيه الحكومة الإسرائيلية.
من جهتها، وصفت إيزابيل دوفورني، رئيسة منظمة أطباء بلا حدود، الوضع بأنه "ميؤوس منه" في المستشفيات "المكتظة". وذكرت أن "ربع المرضى الذين تعالجهم منظمة أطباء بلا حدود هم من الأطفال دون الثانية عشرة"، و"نصفهم أقل من 18 عاما، وثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال".
وقالت بقلق: "منذ عدة أيام نتلقى إصابات بالرصاص. وهذا أمر جديد. وحتى الآن لم نستقبل سوى ضحايا قصف الجيش الإسرائيلي".