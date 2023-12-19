10 منظمات دولية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

دعت عشر منظمات غير حكومية دولية، الاثنين، إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار" في غزة؛ بسبب "الكارثة الإنسانية غير المسبوقة" في هذا القطاع، حيث تشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس.

وأكدت منظمات أوكسفام وأطباء بلا حدود وأطباء العالم والمنظمة الدولية للمعوقين والعمل ضد الجوع والطوارئ الدولية ومنظمة الإغاثة الإسلامية في فرنسا والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية واللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع والتنمية، أن "دعوتنا جماعية وعالمية لوقف إطلاق النار الآن".

وأضافت: "منذ الهجمات المأساوية التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر في إسرائيل نشهد حربا شاملة" في غزة، إذ أصبح حجم "الكارثة الإنسانية غير مسبوق".

وقال جويل فايلر، المدير العام لمنظمة أطباء العالم، إن الوضع الحالي "أسوأ" مما كان عليه في جميع النزاعات الأخيرة، بما في ذلك في سوريا أو اليمن.

وأكد أن "غزة كانت أصلا سجنا كبيرا. وقسم السجن إلى ثماني مناطق مكتظة بالسكان تتعرض للقصف"، مضيفا: "جميع فرقنا تعاني من الصدمة ولا تعرف أين تأكل أو تنام" مثل سائر سكان غزة.