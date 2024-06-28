قوة دولية لإدارة القطاع.. أبرز ملامح خطة غالانت لما بعد حرب غزة

نقل تدريجي للسلطة

وتابعت "كان" أن هدف الخطة هو النقل التدريجي لمسؤولية الأمن المحلي داخل القطاع إلى السلطة الفلسطينية، في حين أعرب المسؤولون الأمريكيون عن دعمهم لخطة غالانت، لكن الحكومات العربية قالت إنها لن تدعمها ما لم تشارك السلطة الفلسطينية بشكل مباشر.

وأكدت "كان" أن تنفيذ الخطة سيتم على مراحل، من شمالي القطاع إلى جنوبيّه، مع تحسين الظروف التي ستجعل تنفيذها ممكنًا، مشددة على أن الخطة تقوم على فرضية مفادها أن قدرات حركة "حماس" العسكرية قد تم تقليصها بالقدر الكافي، ولن تكون قادرة على تنفيذ هجمات واسعة النطاق.

كما ناقش غالانت خلال زيارته إلى واشنطن الجهود المبذولة لمنع الحرب مع لبنان، وفي الوقت نفسه، قال مسؤول أمريكي إن كل العناصر جاهزة لإنهاء الحرب في غزة ومنع حرب في لبنان، لكن العائقَين هما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزعيم حركة "حماس" داخل القطاع يحيى السنوار، الذي يختبئ في الأنفاق، ويفضّل الموت تحت الأرض في غزة على الدخول في هدنة مع إسرائيل.