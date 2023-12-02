حماس: لا تبادل للأسرى حتى انتهاء الحرب على غزة

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، لقناة "الجزيرة"، اليوم السبت، إنه لن يكون هناك تبادل للأسرى مع إسرائيل حتى تنتهي الحرب على غزة.

واستأنف الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، ضرباته العسكرية العنيفة لمختلف مناطق قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء الهدنة المؤقتة مع حركة "حماس".