حماس: لا تبادل للأسرى حتى انتهاء الحرب على غزة
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، لقناة "الجزيرة"، اليوم السبت، إنه لن يكون هناك تبادل للأسرى مع إسرائيل حتى تنتهي الحرب على غزة.
واستأنف الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، ضرباته العسكرية العنيفة لمختلف مناطق قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء الهدنة المؤقتة مع حركة "حماس".
وجرى خلال الهدنة، التي استمرت 7 أيام وتمت بوساطة دولية وإقليمية، تبادل للأسرى والمحتجزين، وإدخال مساعدات للقطاع.
وكان الجناح العسكري للحركة قد قال، اليوم السبت، إنه استهدف مجموعة من جنود المشاة الإسرائيليين المتمركزين شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.