تصريحات السفير الأمريكي في ليبيا تثير غضب الحكومة والبرلمان
أثارت دعوة السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بالتوقف عن التهديد بوقف تصدير النفط التي أطلقها رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي ردود أفعال غاضبة ومنددة.
ورد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان الليبي أسامة حماد، اليوم السبت، على دعوات السفير الأمريكي بالقول إن "التهديد بوقف تصدير النفط جاء من أجل الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين".
وقال حماد، في تغريدة نشرها عبر "تويتر" اليوم السبت، إن "الخطر الحقيقي ليس في إيقاف الإيرادات النفطية أو إيقاف تصديرها، إنما الخطر هو سرقة وإهدار الأموال برعاية دولية".
وأضاف: "أوجهه إلى عدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة أو دراية بحقيقة الأمر؛ كون ذلك يعتبر تدخلا سافرا في شؤون الدولة الليبية. الواضح أن هذه التصريحات مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب، في ظل عدم وجود آلية صحيحة وشفافة لإدارة عائدات وإيرادات النفط والغاز."
ودعا حماد السفير الأمريكي إلى "احترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان، وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي".
من جانبه، أعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان الليبي عيسى العريبي، اليوم السبت، عن استنكاره واستهجانه من تصريحات السفير الأمريكي، معتبرا إياها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الليبي.
وقال العريبي، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إن "ما يهم السفير الأمريكي فقط استمرار تدفق الغاز والنفط دون النظر إلى معاناة أهل فزان وطبرقة وبعض مناطق العاصمة طرابلس، ولا ينظر إلى فساد الحكومة المنتهية ولايتها"، في إشارة إلى حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد العريبي رفضه لأي تدخل في قضية إغلاق تدفق النفط والغاز؛ لأنه شأن ليبي داخلي.
وكان السفير الأمريكي قد دعا، في تغريدة عبر حساب السفارة يوم الجمعة، "القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع الإيرادات، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا".
ودعا السفير الأمريكي القادة الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد الذي قد تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي.