تصريحات السفير الأمريكي في ليبيا تثير غضب الحكومة والبرلمان

أثارت دعوة السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بالتوقف عن التهديد بوقف تصدير النفط التي أطلقها رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي ردود أفعال غاضبة ومنددة.

ورد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان الليبي أسامة حماد، اليوم السبت، على دعوات السفير الأمريكي بالقول إن "التهديد بوقف تصدير النفط جاء من أجل الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين".