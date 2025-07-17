بشأن الانسحاب من غزة.. إسرائيل تنتظر رد حماس على "مقترح معدل"

نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر مشارك في المفاوضات بشأن غزة، قوله إن إسرائيل تنتظر رد حركة حماس حول مقترح "معدل" يتعلق بآلية الانسحاب من القطاع.

وذكر المصدر، أنه "من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت التنازلات التي قدمها الإسرائيليون كافية لدفع حماس إلى تقديم رد إيجابي".

كما قدّم الوسطاء للطرفين تصورًا مبدئيًا لعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

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ووفقًا للتقرير العبري، "يتضمن المقترح الإسرائيلي المعدل قدرًا من المرونة، يشمل انسحابًا أوسع من قطاع غزة، ويتضمن الخروج من محور موراغ مقابل البقاء في رفح".

وأضاف التقرير، أن "من غير المتوقع صدور رد رسمي من حماس الخميس، ويرجّح أن تناقش قيادة الحركة المقترح الجديد في نهاية الأسبوع".

وبحسب المصدر، "لم تبدأ بعد المفاوضات بشأن هوية الأسرى الذين سيُفرج عنهم ضمن الصفقة، وهي مسألة يُتوقع أن تكون حساسة وقد تُفجّر الخلافات. وقد تم تأجيل هذا البند إلى المراحل الأخيرة من التفاوض بناءً على طلب الوسطاء وواشنطن، خشية أن يؤدي إلى تعقيد المحادثات أو إطالتها".

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وأشارت الهيئة، إلى أن "مصادر مطّلعة على المفاوضات الجارية في الدوحة وصفت الأجواء بأنها إيجابية، لكنها شددت على أن الفجوات بين الطرفين لا تزال قائمة، وأن رد حماس سيحدد ما إذا كانت المحادثات ستستمر في المستقبل القريب".

ولفتت إلى ما وصفته بـ"الأخبار السارة" التي يترقبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ الليلة الماضية من المفاوضات، فيما قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن "المفاوضات تتقدم بشكل جيد".