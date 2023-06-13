من الوسم إلى المنع.. "السلطة" تطالب أوروبا بعدم إدخال منتجات المستوطنات
طالبت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء دول الاتحاد الأوروبي، بالتشدد حيال منتجات وبضائع المستوطنات الإسرائيلية التي تصدر إلى الأسواق الأوروبية.
وأكد محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقاء جمعه مع إنغريدا سيمونيته، رئيسة وزراء ليتوانيا، في رام الله، على "ضرورة الانتقال من وسم بضائع المستوطنات إلى منع دخولها أسواق دول الاتحاد الأوروبي".
وقال في كلمة له: "على أوروبا من منطلق إيمانها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اتخاذ إجراءات بحق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجعله مكلفا".
وأضاف إشتية: "إسرائيل تجني الأرباح من احتلالها أراضينا واستغلالها كافة المصادر الطبيعية وحرماننا منها"، حسب ما أوردته "وفا".
في المقابل، أكدت سيمونيته، موقف بلادها الثابت من دعم حل الدولتين ودعم عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع تعزيز التبادل التجاري والأكاديمي بين الجامعات، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين المرأة وتدوير النفايات، ومكافحة التغير المناخي.
بالتزامن مع ذلك، أطلقت اليوم، المنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار في القطاع الزراعي، لتكون بمثابة أداة لتنسيق السياسات وتحديد أولويات الاستثمار في القطاع.
وأكد رياض عطاري، وزير الزراعة الفلسطيني، خلال الحدث، أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في تطوير هذا القطاع من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة التنموية.