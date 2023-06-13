من الوسم إلى المنع.. "السلطة" تطالب أوروبا بعدم إدخال منتجات المستوطنات

طالبت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء دول الاتحاد الأوروبي، بالتشدد حيال منتجات وبضائع المستوطنات الإسرائيلية التي تصدر إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقاء جمعه مع إنغريدا سيمونيته، رئيسة وزراء ليتوانيا، في رام الله، على "ضرورة الانتقال من وسم بضائع المستوطنات إلى منع دخولها أسواق دول الاتحاد الأوروبي".

وقال في كلمة له: "على أوروبا من منطلق إيمانها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اتخاذ إجراءات بحق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجعله مكلفا".

وأضاف إشتية: "إسرائيل تجني الأرباح من احتلالها أراضينا واستغلالها كافة المصادر الطبيعية وحرماننا منها"، حسب ما أوردته "وفا".