الدعم السريع: الجيش يهاجمنا في القصر الجمهوري بالخرطوم

وأضافت أن عمليات القصف المدفعي العشوائي تعرّض حياة المواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة للخطر، كما تعيق تنفيذ الهدنة.

وأكدت: "ماتزال قيادة القوات المسلحة الانقلابية ومن خلفها كتائب النظام البائد تمارس خروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة".

وكان طرفا الصراع أعلنا في وقت سابق عن موافقتهما على الهدنة.

وبعد ساعات على إعلان الهدنة الجديدة لوقف إطلاق النار بدأت الاتهامات بخرقها تظهر.