الدعم السريع: الجيش يهاجمنا في القصر الجمهوري بالخرطوم
اتهمت قوات الدعم السريع، الثلاثاء، الجيش السوداني بقصف مواقعه في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.
وقالت هذه القوات في تغريدة عبر "تويتر": "هاجمت القوات الانقلابية قبل قليل بالمدافع ارتكاز قوات الدعم السريع بالقصر الجمهوري بالخرطوم، وهو تصرف جبان يتنافى مع شروط الهدنة الإنسانية التي خصصت لفتح ممرات آمنة".
وأضافت أن عمليات القصف المدفعي العشوائي تعرّض حياة المواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة للخطر، كما تعيق تنفيذ الهدنة.
وأكدت: "ماتزال قيادة القوات المسلحة الانقلابية ومن خلفها كتائب النظام البائد تمارس خروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة".
وكان طرفا الصراع أعلنا في وقت سابق عن موافقتهما على الهدنة.
وبعد ساعات على إعلان الهدنة الجديدة لوقف إطلاق النار بدأت الاتهامات بخرقها تظهر.