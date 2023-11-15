منذ هجوم حماس.. إقبال قياسي للإسرائيليين على حمل السلاح

أعلنت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أنها تلقت خلال قرابة الشهر، أكثر من 235 ألف طلب جديد لإصدار ترخيص سلاح شخصي.

وقالت الوزارة إن هذا الرقم يفوق ما تم تقديمه من طلبات طوال 20 عامًا مضت، حسبما أفاد الإعلام العبري، الأربعاء.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" نقلًا عن بيان الوزارة، إن 1700 طلب يُقدم يوميًا من جانب إسرائيليين يرغبون في حمل السلاح الشخصي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي منذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس على إسرائيل.

ووفق المعطيات التي نشرتها وزارة الأمن القومي، فإن هذه الطلبات جاءت في ظل التسهيلات التي صادقت عليها الوزارة بشأن حمل السلاح، ومن ثم دخل مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى دائرة المؤهلين لحمل السلاح الشخصي.

وفي ظل زيادة الطلبات، عمدت الوزارة إلى مضاعفة أوقات العمل، فضلًا عن زيادة أعداد الموظفين الذين يفحصون الأوراق والطلبات المقدمة من الإسرائيليين، كما استعانت بموظفين من وزارات أخرى.