الحوثيون: مقتل وإصابة 50 مدنياً إثر هجوم إسرائيلي على صنعاء

قالت ميليشيا الحوثي، اليوم الخميس، إن نحو 50 مواطنا قتلوا وجُرحوا بغارات شنتها إسرائيل على العاصمة اليمنية صنعاء، خلال الساعات الماضية.

وأشارت "وزارة الصحة والبيئة" في حكومة الحوثي غير المعترف بها، إلى أن "العدوان الإسرائيلي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 48 آخرين، في حصيلة أولية".

وأكدت أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني ما زالت تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان، والبحث عن ضحايا.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية محطة "ذهبان" الكهربائية"، وحيّين سكنيين في شارع الرقاص، بمديرية معين ومنطقتي حدّة والنهدين في مديرية السبعين، جنوبا، وفقًا لوسائل إعلام الحوثيين.

بدورها، أكدت مصادر محلية في صنعاء أن الغارات طالت مقر قيادة الأركان العامة ومعسكرات تابعة للحوثيين في منطقة السبعين جنوبي صنعاء، وأحد المنازل السكنية شمالي منطقة حدّة، ومنشأة عسكرية تحت أرضية في جبل "نقم" ومواقع عسكرية أخرى في منطقتي "النهدين" وجبل "عطّان".

وأشارت لـ"إرم نيوز" إلى أن الهجوم الإسرائيلي شمل مقرا لجهاز الاستخبارات الأمني التابع للميليشيا بحيّ الجراف، شمال غرب صنعاء.