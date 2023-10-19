إسرائيل ومعضلة النهاية.. لا مؤشرات على خطة لما بعد الحرب في غزة

شعور بالقلق في البيت الأبيض

قال مسؤولون إسرائيليون إنه ليس لديهم تصور واضح لِما قد يكون عليه الوضع في المستقبل بعد الحرب.

وقال مصدر مطلع في واشنطن إن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعرون بالقلق من أن إسرائيل، رغم أنها قد تبرع في وضع خطة فعالة لإلحاق ضرر دائم بحماس، فإنها لم تضع بعد إستراتيجية للخروج.

وأضاف المصدر أن الرحلات التي قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى إسرائيل شددت على الحاجة للتركيزعلى خطة ما بعد الحرب في غزة.

ويشعرالمسؤولون العرب بالانزعاج أيضًا من أن إسرائيل لم تضع خطة واضحة لمستقبل القطاع الذي تحكمه "حماس" منذ عام 2006 ويبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وقال مصدر أمني إقليمي "إسرائيل ليس لديها نهاية للعبة في غزة. إستراتيجيتهم هي إسقاط آلاف القنابل وتدمير كل شيء والدخول. ولكن ماذا بعد؟ ليس لديهم إستراتيجية خروج لليوم التالي".

ولم يبدأ اجتياح إسرائيلي بعد، لكن سلطات غزة تقول إن 3500 فلسطيني قتلوا بالفعل جراء القصف الجوي، ثلثهم تقريبًا من الأطفال، وهو عدد أكبر من قتلى أي صراع سابق بين حماس وإسرائيل.

وأبلغ بايدن الإسرائيليين خلال زيارته لإسرائيل يوم الأربعاء بأنه يجب القصاص من حماس، لكنه حذر من تكرار أخطاء ارتكبتها الولايات المتحدة بعد هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول. وقال "الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا "حماس"… وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وقال آرون ديفيد ميلر خبير شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن زيارة بايدن كانت فرصة سانحة بالنسبة له للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتفكير في قضايا، مثل: الاستخدام المتناسب للقوة والخطط طويلة المدى لغزة قبل شن أي غزو.