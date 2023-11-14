محلل عسكري لـ"إرم نيوز": حماس تسعى لتحويل التوغل الإسرائيلي إلى حرب عصابات

قال المحلل العسكري والإستراتيجي عبدالجبار آل عبو، لـ"إرم نيوز"، إن القوات الإسرائيلية دخلت برلمان حركة حماس في وسط مدينة غزة، بعد أسبوعين من بدء عملية التوغل الإسرائيلي في شمال القطاع.

وبين آل عبو أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن أن حماس فقدت السيطرة على مدينة غزة، لكنه أكد في الوقت ذاته أنها ما زالت تسيطر على 80% من وسط غزة.