محلل عسكري لـ"إرم نيوز": حماس تسعى لتحويل التوغل الإسرائيلي إلى حرب عصابات
قال المحلل العسكري والإستراتيجي عبدالجبار آل عبو، لـ"إرم نيوز"، إن القوات الإسرائيلية دخلت برلمان حركة حماس في وسط مدينة غزة، بعد أسبوعين من بدء عملية التوغل الإسرائيلي في شمال القطاع.
وبين آل عبو أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن أن حماس فقدت السيطرة على مدينة غزة، لكنه أكد في الوقت ذاته أنها ما زالت تسيطر على 80% من وسط غزة.
ولفت إلى أن حماس تقوم بعمليات هجومية على شكل مجاميع صغيرة مستهدفة الدبابات والآليات الإسرائيلية دون الدخول بمعارك كبيرة، موضحًا أن الحركة غايتها إطالة أمد الحرب وتحويلها إلى حرب عصابات، وهو ما لا تتمناه إسرائيل؛ لأن كلفتها عليها ستكون كبيرة، إضافة إلى أنها ستؤثر عليها داخليًا وخارجيًا.
وذكر أن بقاء المدنيين وخاصة في المستشفيات، رغم محاولات إسرائيل إخافتهم وترويعهم لإجبارهم على الخروج منها، والوفيات التي حصلت، خصوصًا في الأطفال والمرضى في المستشفيات، كان له صدى في عدة دول وخروج التظاهرات الكبيرة المنددة بإسرائيل.
وقال آل عبو إن إسرائيل أرادت أن تحقق نصرًا إعلاميًا موجهًا للداخل؛ لإرضاء الرأي العام الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية لعدم قضائها على حماس بعد مرور أكثر من شهر على الحرب، إلى جانب عدم إنقاذ أي من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.