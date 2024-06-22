45 قتيلًا بغارتين على غزة وأنباء عن اغتيال قيادي بارز في "القسام"

قُتِل ما لايقل عن 45 وأصيب العشرات من الفلسطينيين، اليوم السبت، في غارتين إسرائيليتين متزامنتين شرق وغرب مدينة غزة، في حين أشارت تقارير إسرائيلية إلى استهداف مسؤول عسكري بارز في كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بمدينة غزة لـ"إرم نيوز" بوصول 45 قتيلاً على الأقل وعشرات المصابين، بعد غارتين استهدفتا مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف تعمل على انتشال أعداد إضافية من ضحايا عمليتي القصف من تحت الأنقاض، لافتة إلى أن المستشفى يواجه عجزًا في التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين الذين يصلون إليه.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بأن نحو 25 فلسطينيًا قتلوا في غارة استهدفت مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث وقع القصف في منطقة مكتظة في جوار سوق شعبي في المخيم المحاذي لشاطئ البحر.