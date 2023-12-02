بعد موقف إسبانيا من حرب غزة.. مدريد تسعى إلى تخفيف التوتر مع إسرائيل
تحدث رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مع الوزير الإسرائيلي في حكومة الحرب بيني غانتس، الجمعة، في محادثة هاتفية سعى فيها لتخفيف التوتر الدبلوماسي بين البلدين، رغم تمسكهما بمواقفهما بشأن الصراع الدائر في غزة، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).
وبحسب الوكالة، فقد كرر سانشيز إدانته للهجمات التي شنتها حماس، ومطالبته بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، مؤكدًا أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هذا الهجوم الإرهابي" وأشار إلى أنه أيضًا أكد موقف بلاده الذي يرى أن قتل المدنيين في غزة "أمر لا يطاق"، وأن "على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".
في المقابل، أعلن غانتس عبر منصة "إكس" أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسباني بآخر تطورات الحرب، وأضاف: "شددت على أنه من أجل أمن إسرائيل والمدنيين الإسرائيليين واستعادة الاستقرار الإقليمي، يجب تفكيك جماعة حماس المسلحة في غزة".
وقال غانتس إنه قال لسانشيز إن إسرائيل "تولي أهمية كبيرة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين قدر الإمكان، وإن حماس تواصل ارتكاب جرائم مروعة ضد الإنسانية، مثل استخدام الأطفال والنساء دروعًا بشرية لأنشطتها".
ووفقًا للوكالة، أكد الطرفان على "مواصلة بذل كل ما في وسعهما لتحقيق التطبيع الكامل والمطلق للعلاقات"، مستبعدة في الوقت ذاته "اتصال سانشيز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبًا".