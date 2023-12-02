بعد موقف إسبانيا من حرب غزة.. مدريد تسعى إلى تخفيف التوتر مع إسرائيل

تحدث رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مع الوزير الإسرائيلي في حكومة الحرب بيني غانتس، الجمعة، في محادثة هاتفية سعى فيها لتخفيف التوتر الدبلوماسي بين البلدين، رغم تمسكهما بمواقفهما بشأن الصراع الدائر في غزة، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).

وبحسب الوكالة، فقد كرر سانشيز إدانته للهجمات التي شنتها حماس، ومطالبته بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، مؤكدًا أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هذا الهجوم الإرهابي" وأشار إلى أنه أيضًا أكد موقف بلاده الذي يرى أن قتل المدنيين في غزة "أمر لا يطاق"، وأن "على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".