مباحثات بين حميدتي والدبيبة حول حرب السودان

أجرى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الخميس، مباحثات بالعاصمة الليبية طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، حول الأوضاع في السودان.

يأتي ذلك بالتزامن مع الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ أبريل/ نيسان العام الماضي.

وقال قائد الدعم السريع المعروف بـ "حميدتي" عبر حسابه على منصة "إكس"، "التقيت اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الشقيقة ليبيا، حيث أجريت معه مباحثات مثمرة وبناءة، تناولت التطورات التي يشهدها السودان في ظل الحرب الدائرة".