مباحثات بين حميدتي والدبيبة حول حرب السودان
أجرى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الخميس، مباحثات بالعاصمة الليبية طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، حول الأوضاع في السودان.
يأتي ذلك بالتزامن مع الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ أبريل/ نيسان العام الماضي.
وقال قائد الدعم السريع المعروف بـ "حميدتي" عبر حسابه على منصة "إكس"، "التقيت اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الشقيقة ليبيا، حيث أجريت معه مباحثات مثمرة وبناءة، تناولت التطورات التي يشهدها السودان في ظل الحرب الدائرة".
وأضاف أنه "شرح لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحرب، والأطراف التي تسعى لتوسعتها واستمرارها، وقدم له رؤيته لوقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار وإعادة بناء السودان على أسس جديدة وعادلة".
وأشار دقلو، إلى أنه "شرح للدبيبة تطورات الوضع الإنساني والظروف الصعبة التي يعاني منها السودانيون في ظل حرمانهم من المساعدات الإنسانية ما أدى إلى حدوث مجاعة في بعض المناطق، ما يستدعي تدخلاً لإيصال المساعدات إلى مستحقيها عبر آليات وطرق جديدة".
بدوره، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الدبيبة أكد "عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والسودان، الذي يحتم على ليبيا تقديم المساندة في الظروف الحالية".
وشدد الدبيبة، على "ضرورة إنهاء الحرب والصراع والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وكان الدبيبة طرح على قائدي الجيش السوداني والدعم السريع، الوساطة لحل الصراع وإنهاء الحرب.
وقدّم السبت الماضي دعوة لقائدي الجيش والدعم السريع لزيارة طرابلس.
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، زار الإثنين الماضي، مدينة طرابلس الليبية، والتقى الدبيبة وبحث معه تطورات الأحداث في السودان.